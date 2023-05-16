Politika

İmamoğlu: 2. Tur Seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile toplantıdan fotoğraf paylaşarak, "28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz" dedi.
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türkiye Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu seçim cumhurbaşkanı adayı

HABER MERKEZİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur çalışmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile toplantı yaptıkları bir fotoğrafı paylaşan İmamoğlu, "Sayın @kilicdarogluk ve Sayın @mansuryavas23 ile bugün Ankara’da çalışmalarımıza devam ettik" dedi.

İmamoğlu, "28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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