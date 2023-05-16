Erdoğan: Partimde maalesef bir düşüş, milletvekillerimize az da olsa bir eksiklik sözkonusu

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri sonrası katıldığı ortak yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

"Partimde maalesef bir düşüş, milletvekillerimize az da olsa bir eksiklik söz konusu. Bunun üzerinde teşkilat başkanlığımız dün yaptığımız toplantıdan sonra bir araya geldiler, çalışıyorlar" diyen Erdoğan şunları söyledi:

“Seçim sonucuna göre Cumhur İttifakı olarak 322 vekile ulaşmış olmak çoğunluğu sağlıyor. Muhalefette böyle çoğunluğu söz konusu değil. Partimde maalesef bir düşüş, milletvekillerimize az da olsa bir eksiklik söz konusu. Bunun üzerinde teşkilat başkanlığımız dün yaptığımız toplantıdan sonra bir araya geldiler, çalışıyorlar. Nerede ne gibi eksiklerimiz oldu. İnşallah önümüzdeki dönemde başta yerel seçimler olmak üzere hazırlığımızı yapmamız lazım. İç muhasebemizi yapacağız, buna göre adımlarımızı atacağız."

"29 MAYIS'A ÇOK FARKLI UYANACAĞIZ"

“29 Mayıs'a çok farklı uyanacağız” diyen Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

“29 Mayıs'a çok farklı uyanacağız diye düşünüyorum. Çok oy alacağımıza inanıyorum. Birinci turdaki yol haritasını aynen uygulayacağız diyemem. Onun benzerini deprem bölgesinde uygulacağız. İstanbul ve Ankara'da teşkilatımız şehri ziyaretlerle geçecek. Hemşeri dernekleriyle iç içe olacağız. Gençlikle yapacağımız görüşmelerle bu süreci farklı bir şekilde işleyeceğiz. 2. turda 1. turda olduğu gibi sandıklara koşacağına inanıyorum. Mayıs ayındayız. Özellikle Karadeniz'de çaya gidenler, fındığa gidenler olabilir. Ne olur bunu erteyelin. Önce oyunuzu kullanın sonra bu seyahatlari yapın. Bu zamanı iyi değerlendirin. Millet bize daha çok gönül alalım diye 2 hafta verdi.”