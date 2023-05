Yeşil Sol Parti: 1000’in üzerinde sandık verisinin yanlış girildiğini tespit ettik

HABER MERKEZİ

Islak imzalı tutanakların YSK sistemine yanlış girilmesine ilişkin açıklama yapan Yeşil Sol Parti, 1000’in üzerinde yanlış giriş olduğunu, tüm Türkiye’deki sandıkları incelediklerini söyledi.

Yeşil Sol Parti YSK temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, ıslak imzalı tutanakların Yüksek Seçim Kurulu sistemine yanlış girildiği tespitlerine ilişkin bilgi verdi.

1000’in üzerinde sandık sonuç tutanağını verilerinin YSK sistemine yanlış girildiğini ve hepsine itiraz ettiklerini belirten Tiryaki, "İtirazlarımızın neredeyse tamamı karara bağlandı, hatalar düzeltildi" dedi.

Yanlış girilen verilerin henüz herhangi bir kentte milletvekili dağılımını etkileyecek bir sonuca ulaşmadığını belirten Tiryaki, "Bunun arkasında organize bir kötülük var mı? Buna dair bir kanıt yok. Şimdilik hatalı giriş olarak değerlendireceğiz. 193 bin sandıktaki verilerin tamamını inceleyeceğiz. Her bir oyumuza sahip çıkacağız. Bize gönül verenler müsterih olsunlar. Partilerine verdikleri oyun partiye ulaşması için bütün arkadaşlarımızla çalışıyoruz, her oyun takipçisi olacağız. Halkımız müsterih olsun. Her bir hatayı düzelteceğiz" ifadelerini kullandı.