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Sudani'den Kürt çiftçilerin korunması talimatı

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Irak Ortak Operasyon Odası’ndaki Temsilcisi Abdulhalik Talat, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin Kürt çiftçiler lehine bir karar yayınladığını söyledi.
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kürdistan Muhammed Şiya es-Sudani Abdulhalit Talat Kürdistani bölgeler

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Irak Ortak Operasyon Odası’ndaki Temsilcisi Abdulhalik Talat, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin Kürt çiftçiler lehine bir karar yayınladığını söyledi.

K24’e konuşan Talat, “Irak Başbakanı, Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerindeki Kürt çiftçilerin yararına hasat mevsiminde bölgelerinin askeri güçler tarafından korunması talimatı verdi” dedi.

Talat, “Talimat, Irak Genelkurmay Başkanı ve Peşmerge Bakanlığı'na ulaştı ve tüm Irak askeri komutanlarına bilgi verildi” ifadelerini kullandı.

Kararın, Mexmur, Dubiz ve diğer Kürdistani bölgelerdeki çiftçileri ilgilendirdiğini kaydeden Talat, Sudani’nin, tüm Irak ordusu güçlerine, mahsullerini hasat edebilmeleri için bu bölgelerdeki Kürt çiftçileri korumaları talimatını verdiği ifade edildi.

Talat, Irak ordusu güçlerinin, Peşmerge ve Uluslararası Koalisyon güçleri ile birlikte Kürt çiftçileri hasat sırasında koruyacağını kaydetti.

 

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