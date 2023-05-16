ABD Dışişleri raporu: Kürdistan Bölgesi’nde din özgürlüğü var

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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın din özgürlüğüyle ilgili yıllık raporunda, Irak'ın diğer bölgelerinde bazı din mensuplarına yönelik kısıtlamalar olduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, dünyadaki dini özgürlükler hakkında yıllık raporunu yayınladı.

Raporda, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin dinlere saygı duyduğu ve dini şiddete yol açabilecek tüm ifadeleri yasakladığı vurgulandı.

Uluslararası kuruluşların raporlarına dayandırılan raporda, Kürdistan Bölgesi dışında Irak'ta bazı dinlerin mensuplarına kısıtlamaların olduğu kaydedilirken, “Kürdistan Bölgesi dışında Irak'ta din özgürlüğü geniş ölçüde kısıtlanmıştır ve Irak güvenlik güçleri dini topluluklara karşı işlenen suçlara karışmaktadır” denildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

“Kürdistan Bölgesi dışında, Ezidiler ve Hristiyanlar gibi topluluklar, yerel yetkililerin şiddetine maruz kalıyor. Kürdistan Bölgesi dışında, Irak'ın diğer bölgelerinde gayrimüslim dini topluluklar tehdit, şiddet, baskı ve tacizle karşı karşıya.

Bahai dinine mensup olmak Irak'ta yasaklanmıştır ve bunlar yıllarca hapisle cezalandırılır. Ancak Kürdistan Bölgesi'nde böyle bir kısıtlama yoktur ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti Bahailere saygı duyar.

Kürdistan Bölgesi'nde Yahudiler de dahil olmak üzere tüm dinlerin mensupları korunmaktadır ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti dini şiddete yol açabilecek tüm ifadeleri yasaklamıştır.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Ezidilerin acılarını paylaştı ve defalarca Şengal Anlaşmasının uygulanması çağrısında bulundu.

PKK'nin Ninova ve Şengal ovalarındaki varlığı ve bu bölgelere yönelik sürekli Türkiye bombardımanı, mültecilerin bölgelerine dönüşüne yönelik bir tehdit ve engel oluşturmuştur.”