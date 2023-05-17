Şampiyonlar Ligi’nde ilk finalist Inter

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olaan UEFA Şampiyonlar Ligi’nin yarı finalinde, Inter ilk maçta 2-0 yendiği Milan'ı Giuseppe Meazza Stadı'nda konuk etti.

İlk yarının başında Milan gol için yüklense de Inter daha sonra oyunda dengeyi kurdu.

Karşılaşmada devre arasına golsüz eşitlikle gidildi.

Mücadelenin ikinci yarısında oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi ekip, 74. dakikada Arjantinli golcüsü Lautaro Martinez'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Inter, ezeli rakibi Milan’ı rövanş maçında da 1-0 mağlup ederek, İstanbul'da oynanacak finale yükselen taraf oldu.

Mücadelenin bitiş düdüğüyle Inter taraftarları büyük coşku yaşadı.

INTER 13 YIL SONRA FİNALDE

Bu sonuçla Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı 2010 sezonundan bu yana ilk kez finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi’ni daha önce 3 kez kazanan Inter, 6. kez bu kupada final oynayacak.

Inter'in finaldeki rakibi ise bugün belli olacak. İngiltere'nin Manchester City takımı, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İspanya'nın Real Madrid takımını konuk edecek.