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Şırnak Valiliği’nden seçim gecesi havaya ateş açılmasıyla ilgili açıklama

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Şırnak
Şırnak
kürdistan Şırnak Valiliği

HABER MERKEZİ

Şırnak Valiliği, Cizre ilçesinde 14 Mayıs'ta seçim sonuçları açıklandıktan sonra gece saatlerinde Mezbahane Caddesi üzerinde yüzleri maskeli halde havaya ateş eden ve taşkınlık çıkaran grupla ilgili açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında olayın 14 Mayıs gecesi seçim sonuçları açıklandıktan sonra yaşandığını ve yapılan müdahalenin ardından adli tahkikat başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Bazı görsel basın organları ve sosyal medyada çıkan haberler ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 14.05.2023 günü ilimiz Cizre ilçesi Mezbahane Caddesi üzerinde seçim sonuçları açıklandıktan sonra havaya ateş eden, taşkınlık yapan ve yüzleri kapalı eylem yapmaya çalışan şahıslara anında müdahale edilmiş haklarında adli tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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