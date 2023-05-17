Politika

CIA’den Rusya’da yeni casusları işe almak için video

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Rusya’daki vatandaşları casusluk yapmak üzere işe almak için video yayınladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD CIA Rusya yeni casuslar

HABER MERKEZİ

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken ABD, Rus vatandaşlarına ilginç bir çağrıda bulundu.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı video ile Rusya’daki insanlara günlük hayatlarıyla ilgili bilgi paylaşmaları halinde işe alacaklarını duyurdu.

CIA yetkilileri tarafından Rusların, ABD’ye ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlayacağı ve ABD’lilerin Rusları önemsediği belirtilirken, yayınlanan videonun “kötü bir amaç” içermediği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i hedef almadığı kaydedildi.

Videoda, CIA yetkililerinin savaştan itibaren Rusya’nın muhalif seslere yönelik baskılarına, bağımsız gazeteciliğe ve cepheye gönderilen yüz binlerce Rus erkeklerinin savaştan kaçtığına yönelik bilgilerden bahsedildi.

Rusya’dan edinilen bilgiler karşılığında da bilgi sağlayanların koruma altına alınacağı, kimliklerinin gizli tutulacağı ve güvenliklerinin sağlanacağı ifade edildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv