Peşmerge ve Irak ordusundan ortak operasyon hazırlığı

SÜLEYMANİYE (K24)

Süleymaniye’de yapılan toplantının ana gündemi tartışmalı bölgelerde iki ortak tugayın kurulması konusu oldu. Toplantıda ayrıca son dönemde DAİŞ’in 1, 2, 3 ve 4’üncü cephelerdeki hareketliliğinin arttığı belirtilerek Irak Hava Kuvvetleri’nin desteğiyle ortak bir operasyon düzenlenmesi de ele alındı.

Komutanlar, söz konusu hareketliliğin bitirilmemesi halinde gelecekte daha büyük bir tehdidin oluşacağı uyarısında bulundu.

Toplantıya Irak ordusu ve Peşmerge komutanlarının yanı sıra Uluslararası Koalisyon’un kıdemli danışmanları da katıldı.

K24’e konuşan Peşmerge Güçleri Qeretepe-Hemrin Cephesi Komutanı Merdan Çawşin, “Toplantıda, Peşmerge Güçleri ile Irak ordusu ilişkilerinin bu süre zarfında bir üst aşamaya çıkması gerektiğini konuştuk. Toplantılarımızın olumlu sonuçlar vermesini, Peşmerge ile Irak ordusu arasında daha iyi bir işbirliği olmasını umuyorum” dedi.

Irak ordusunun Diyala, Kerkük ve Tuzhurmatu komutanları da Peşmerge’yle işbirliğine ve her operasyon için hava desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

8. Piyade Kuvvetleri Komuranı Salih Hızır Nasır K24’e yaptığı açıklamada, “Irak Hava Kuvvetleri desteğiyle büyük ve geniş çağlı bir operasyon başlatılacak. Bugünkü toplantı da bu amaçla yapıldı” diye konuştu.