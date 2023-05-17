Politika

ABD diplomatik konvoyuna saldırı: 4 kişi öldü, 3 kişi kaçırıldı

Nijerya'nın güneydoğusundaki Anambra eyaletinde ABD diplomatik konvoyuna silahlı kişiler tarafından düzenlen saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise kaçırıldı.
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dünya Nijerya ABD konvoyu saldırı

HABER MERKEZİ

Ulusal basındaki haberlere göre, insani yardım faaliyetleri için Anambra eyaletinde bulunan ABD büyükelçiliği çalışanları, Ogbaru bölgesinde silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Anambra Eyaleti Polis Sözcüsü Tochukwu İkenga, saldırıyı doğruladı, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.

Öte yandan, ABD'nin Abuja büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, personellerinin olayın köküne inmek için Nijeryalı güvenlik görevlileriyle işbirliği içerisinde olduğu ifade edildi.

Nijerya'nın güneyinde Biafra Yerli Halkları (IPOB) örgütü tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

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