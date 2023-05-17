CHP'li Erkek: Cumhurbaşkanı seçiminde 2269; milletvekili seçiminde 4825 sandıkta uyuşmazlık tespit ettik

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Muharrem Erkek 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde 2 bin 269; milletvekili seçiminde 4 bin 825 sandıkta uyuşmazlık tespit ettiklerini söyledi:

"14 Mayıs'taki seçimde 192 bin 214 sandığımız vardı. Toplam 201 bin 807 sandığımız vardı. Bu sandıkların tamamına yakınında yüzde 99.99'unda ıslak imzalı sandık tutanaklarını sisteme girdik.

Cumhurbaşkanlığı için 2 bin 269 sandıkta sonuç tutanağında farklılık tespit ettik. Bunlar dört liderin de lehine ya da aleyhine olabilir. Ayrıca bizim adayımız Sayın Kılıçdaroğlu aleyhine olanları da ayrıca tespit ediyoruz. Hepsinin itirazları Pazartesi 17.00 itibarıyla yapıldı.

Milletvekilliği için toplam 4825 sandıkta farklılık tespit ettik. CHP ve İYİ Parti aleyhine. Bunların bazısı bir oydur, bazısı 10 oydur, bazısı 300 oydur.

Bunların da itirazları dün 15.00 itibarıyla bitti. Bu itirazları da yaptık. Genel sonuçları değiştirmeyecek nitelikte de olsa her bir oyu takip ediyoruz.

Milletvekilliğinde bazı yerlerde 100 oyla, 200 oyla farklılıklar olabilir. Maraş'ta ikinci milletvekilliği için, İstanbul 2. Bölge için. Her oy yakın şekilde takip ediliyor. Bu konuda herkes müsterih olsun.

İstanbul'da toplam 513 sandıkta itirazlar yapıldı, bunların sonuçları takip ediliyor.

9 milyon 332 bin 698 seçmen iradesini ortaya koymamış, sandığa gitmemiş, gitse de geçersiz oy kullanmış.

28 Mayıs'taki seçim çok daha basit bir seçim olacak. Sağdaki adaya oy vererek tek adam rejimine değil demokrasiye oy vereceğiz."