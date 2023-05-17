İşte liderlerin ikinci tur stratejileri

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Türkiye, cumhurbaşkanı seçimi için 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa gidecek.

İlk turu önde kapatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesine ziyaretler gerçekleştirecek, televizyon programlarına ağırlık verecek.

Erdoğan, MYK üyelerini de görevlendirdi, AK Parti teşkilatlarına "Asla rehavete kapılmayın" uyarısı yaptı. Oy oranı yüksek olan Ankara, İstanbul, İzmir gibi illerde MYK üyeleri şehir buluşmaları gerçekleştirecek, Erdoğan için destek istenecek.

İkinci tura kadar söylemlerde "istikrar" ve "bütünlük" vurgusu yapacak olan Erdoğan, Meclis'te Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu alması halinde yeni dönemde sistemin tıkanmaması gerektiğini anlatacak.

KILIÇDAROĞLU, STRATEJİK ÖNEME SAHİP YERLERİ ZİYARET EDECEK

CHP’de de ikinci tur yarışı için kollar sıvandı. Kampanya stratejisine son şekli veriliyor. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, teröre karşı güçlü vurguyla sahaya inecek. “Terörün her türlüsüne karşı olunduğu” mesajı verilecek.

Öte yandan, yoğun miting programları yerine ilk tur sonuçları dikkate alınacak. Stratejik öneme sahip yerler tercih edilecek. Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesini ziyareti de planlanıyor. (Kaynak: TRT Haber)