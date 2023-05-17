İddia: Wagner grubu Ukrayna’da bir ABD vatandaşını öldürdü

HABER MERKEZİ

Rus muhabir Alexander Simonov'un Telegram hesabından yayınladığı videoda Rus paralı asker grubu Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, bir ceset ve üzerindeki belgeleri incelerken gösterildi.

Prigojin, "İşte eski Amerikalı asker Nicholas. Onu ABD’ye teslim edeceğiz, onu bir tabuta koyacak, saygıyla Amerikan bayrağıyla örteceğiz, çünkü o bir dede gibi yatakta ölmedi, savaşta ve muhtemelen onurlu bir şekilde öldü" dedi.

Wagner lideri, öldürülen kişinin çatışmada öldüğünü söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcülüğünden AA muhabirinin konuya ilişkin sorusuna verilen yanıtta, "Bir ABD vatandaşının Bahmut’ta öldürüldüğüne ilişkin haberleri gördük ancak ek bilgi bakıyoruz" ifadelerine yer verildi.

ABD’nin Ukrayna’da ölen Amerikan vatandaşının teyit etme imkanlarının az olduğu kaydedilerek, Ukrayna savaşında hayatını kaybedenlere başsağlığı dilendi.

ABD vatandaşlarına Ukrayna’ya seyahat etmemesi konusunda da uyarı yapıldı.