Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Mülteciler, Balyoz, Ergenekon, Kozmik Oda…

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Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan 28 Mayıs seçimlerine ilişkin olarak "Türkiye için karar ver" başlıklı yeni video bir video paylaştı.

Kılıçdaroğlu videosunda Ergenekon ve Balyoz davalarını, 'Kozmik Oda' meselesini ve depremle ilgili konuları ele aldı.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu vatanı sokakta bulmadık. 10 milyon düzensiz mülteciyi içimize sokan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. Sınır namustur. Namusumuzu korumaktan aciz, her gün akın akın damarlarımıza sığan bu başı bozuk insan selini seyreden, yarın bir gün 10 milyondan 30 milyona çıkıp bekamızı tehdit edecek bu mülteci akını karşısında ithal oy ümidi uğruna kılını kıpırdatmayanlara vatanımızı bırakmayacağız.

Kadınlara eşya gibi bakıp onları sahiplendireceğini söyleyenlere, kadınları domuz bağı ile katledenlere, küçücük çocuklara, evlatlarımıza göz koyanlara vatanımızı bırakmayacağız.

Daha düne kadar BOP'un eş başkanı olan, şimdilerde ise kapısında el pençe divan durduğu, Rusya'nın güdümüne giren çakma bir dünya liderine vatanımızı bırakmayacağız.

10 binlerce vatandaş depremde canından olurken, korkusundan deprem sabahı askere dur emrini veren, insanlar enkaz altında yardım beklerken kan satan, çadır satan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız.

Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşlarını işine gelince Kürt, işine gelmeyince PKK'lı, mütedeyyin, FETÖ'cü diye yaftalayan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız.

Amerika ve FETÖ ile iş birliği yapıp milli orduya kumpas kuranlara, Balyoz'da, Ergenekon'da vatansever subaylarımızı hapse tıkanlara, ordunun en mahrem yeri olan Kozmik Oda'yı namertlere açıp onlarca vatansever istihbaratçının şehit edilmesine neden olanlara vatanımızı bırakmayacağız.

Vatanının seven, sandığa gelsin. Bu vatanın gerçek sevdalıları, bedel ödeyenler, türlü yalanlarla, yanlış algılarla, sureti muhalefetten görünenlerle sizi oyalamak istiyorlar. Siz, gençler; ayağa kalkın. Ölü toprağını atın üstünüzden. Vatanını seven sandığa gelsin. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mutlaka ama mutlaka kazanacağız, mutlaka!"