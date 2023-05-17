Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

HABER MERKEZİ

Alman polisinin Sabah gazetesinin Frankfurt'taki ofisine baskın düzenlediği ifade edildi. Buna göre gazetenin Almanya temsilcisi İsmail Erel ile haber müdürü Cemil Albay gözaltına alındı.

Gözaltıların hangi amaçla yapıldığı ise açıklanmadı.

Bu arada yaşanan gelişmeyle ilgili Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sabah Gazetesi'nin Frankfurt Bürosu temsilcilerinin Alman polisi tarafından bugün gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmaları Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemidir. Bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz" denildi.

BOZDAĞ VE AK PARTİ’DEN TEPKİ

Türkiye Adalet Bakanı Bozdağ ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptıkları açıklamalar ile gözaltılara tepki gösterdi.

Bozdağ, “Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay’ın FETÖ terör örgütü mensuplarının şikayeti üzerine göz altına alınmasını kınıyorum. Almanya’nın bu tutumu teröristleri koruma altına alıp, haber verme görevini yerine getiren gazetecilere yönelik kabul edilemez bir tutumdur. Almanya’nın basın özgürlüğüne yönelik bu tutumunu kınıyor, gazetecileri derhal serbest bırakmaya davet ediyorum” dedi.

Ömer Çelik de “FETÖ’cüler bulundukları her ülke için güvenlik tehdididirler. Almanya’nın dikkate alması gereken budur” ifadelerini kullandı.