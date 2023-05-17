Politika

Peşmerge Bakanlığı heyeti Fransa’da

Heyette, Peşmerge Bakan Yardımcısı Abdulhalik Bapiri ve bir dizi Peşmerge komutanı yar alıyor.
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avrupa Peşmerge Bakanlığı Fransa

PARİS (K24)

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Peşmerge Bakanlığı’ndan bir heyet Fransız askeri yetkililerle bir araya gelecek.

K24 muhabiri, Peşmerge Bakanlığı heyetinin askeri törenle Kayıp Asker Anıtına Kürdistan ve Fransız bayrakları ile çelenk bırakılacağını bildirdi.

Heyette, Peşmerge Bakan Yardımcısı Abdulhalik Bapiri ve bir dizi Peşmerge komutanı yar alıyor.

Ziyaretin amacının, Kürdistan Bölgesi ile Fransa arasındaki askeri ilişkileri güçlendirmek olduğu belirtiliyor.

 

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