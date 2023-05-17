Politika

Vatan Partisi'nden ikinci turda Erdoğan'a destek açıklaması

Perinçek, cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.
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türkiye Vatan Partisi Recep Tayyip Erdoğan Doğu Perinçek

HABER MERKEZİ

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, seçimin ikinci turunda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceklerini söyledi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Doğu Perinçek, Cumhur İttifakı'na destek kararını, Haliç Kongre Merkezi'ndeki Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Toplantısı'nda duyurdu.

Vatan Partisi'nin, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimindeki siyasetini, "emperyalizme karşı bağımsızlık ve üretim devrimi mevzisinden" belirlediğini söyleyen Perinçek, "Türkiye'nin ekonomide, güvenlikte ve kültürel alanda Batılı emperyalistlerin dayatmalarına karşı direnme ve özellikle ABD-İsrail eksenli tehditlere karşı hem içeride hem sınır ötesinde silahlı mücadele sürecinde olduğunu" savundu.

Daha sonra soruları yanıtlayan Perinçek, 14 Mayıs'tan önce Cumhur İttifakı'na katılmamalarının nedenine ilişkin soru üzerine, katılma taleplerini ilettiklerini ancak bunun kabul görmediğini aktardı. 

 

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