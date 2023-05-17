Politika

Neçirvan Barzani’den Erdoğan’a tebrik telefonu

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti’nin ve Erdoğan’ın sandıktan birinci olarak çıkmasını tebrik etti.
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kürdistan Neçirvan Barzani Recep Tayyip Erdoğan Seçim

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

14 Mayıs seçimlerindeki başarısından ötürü Erdoğan’ı tebrik eden Kürdistan Bölgesi Başkanı, seçimin ikinci turunda da başarı temennisini iletti.

Erdoğan’ın başarısını Türkiye halkı için önemli olarak değerlendiren Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin Türkiye'deki seçimlere büyük önem verdiğini vurgulayarak, demokratik sürecin başarısı, seçim sürecinin düzeni ve oylamadaki yüksek katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı, Erdoğan'ın seçimlerin ikinci turundaki zaferine olan güvenini ve iyimserliğini dile getirdi.

Erdoğan ise, tebrik telefonu için Kürdistan Bölgesi Başkanı'na teşekkür ederek, ülkesinin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri geliştirme arzusunu vurguladı.

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