Davutoğlu: 28 Mayıs bir referandum

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Gelecek Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

“Bu anlamlı günde hepimiz bir kez daha düşünmek zorundayız” diyen Davutoğlu, “Gelecek nesillere borcumuz bu. Vereceğiniz oylarla bir cumhurbaşkanını bir ittifak partisini seçmiş olmayacaksınız. Bu oylarla referandum mahiyetinde bir evet ya da hayır diyeceksiniz. Bir evet hayır oylaması karşısındayız” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Cumhur İttifakı tercihinden çok öte bir meseleyle karşı karşıyayız. Bu bir seçim değil bu bir referandum. Eğer var olan iktidarın devam etmesini istiyorsanız var olan yanlışları kabul ediyorsunuz demektir. Eğer topluma yeni bir şans imkanı sunmak istiyorsanız statükoya karşı değişimi savunacaksınız.”