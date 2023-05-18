Ekonomi

Erbil’den Türkiye’ye aylık 5 bin ton deri ihraç ediliyor

Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı verilerine göre Kürdistan Bölgesi’nde yıllık 600 bin hayvan kesimi yapılıyor ancak deri işleme imalathanesi olmadığı için iç piyasada yararlanılamıyor.
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kürdistan deri Erbil ihracat

ERBİL (K24)

Yakub Mecid, Erbil’de hayvan derilerini hazırlayarak yurt dışına ihraç ediyor. K24’e konuşan Mecid, “Yurt dışına ihraç ettiğimiz deriler, farklı malzemeler şeklinde işlenerek bize geri geliyor. Burada kendimiz işleyebilirsek daha çok faydalanırdık” dedi.

Aylık Türkiye’ye 50 ton deri ihraç ettiğini belirten Mecid, diğer meslektaşlarının ihraç ettiği deri miktarının 100 tonu bulduğunu söyledi.

Derilerin ton başına fiyatı bin doları buluyor.

Deri pazarlamacısı Cemil İsmail, “Erbil’de aylık 5 bin tondan fazla deri Türkiye’ye gönderiliyor. Türkiye’den yük getiren kamyonlar buradan da deri götürüyor. Kürdistan’dan bazı tüccarlar Türkiye’de iş yeri açmış, orada kendi mallarını satıyorlar” diye konuştu.

Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı Sanayi Kalkınma Genel Müdürü Kovan Celal, “Deri ihracatı alanında imalathane açmak isteyen olursa, gerekli her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız” diyor.

Kürdistan Bölgesi’nde 4 bin 379 imalathanenin ruhsatı bulunuyor. Bu yılın ilk dört ayında da 74 yeni imalathaneye ruhsat verildi ancak aralarında deri işleme imalathanesi bulunmuyor.

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