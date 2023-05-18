Tuğgeneral Behçet Selki: Fransa DAİŞ’in yenilmesinde önemli bir rol oynadı

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı’ndan bir heyet, Fransa’nın başkenti Paris’e giderek askeri heyetlerle görüşmeler gerçekleştiriyor.

Söz konusu heyette Peşmerge Bakan Yardımcısı Abdulhalik Bapiri ve bir dizi Peşmerge komutanı yar alıyor.

Ziyaretin amacı, Kürdistan Bölgesi ile Fransa arasındaki askeri ilişkileri güçlendirmek.

Peşmerge Bakanlığı heyetinde bulunan Tuğgeneral Behçet Selki, K24’e yaptığı açıklamada, heyetlerinin askeri törenle Kayıp Asker Anıtına Kürdistan ve Fransız bayrakları ile çelenk bırakacağını söyledi.

Bunun kendileri için önemli olduğunu dile getiren Selki, Fransa’nın DAİŞ’in yenilmesinde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Selki, DAİŞ’e karşı savaşın devam ettiği günlerde çatışma bölgesini ziyaret eden ilk devlet başkanının Fransa Cumhurbaşkanı olduğunu kaydetti.