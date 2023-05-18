Sinan Oğan: Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecekken neden bakan olayım?

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ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, The New York Times (NYT) gazetesine konuştu.

İlk tur seçimlerinin 5.2 oy oranıyla üçüncü sırada tamamlayan Oğan, kendisine oy verenlerin yüzde 70'inin ikinci turda kendi açıkladığı ismi destekleyeceğini iddia etti.

“Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetti fakat ikinci turda belirleyici olabilir” başlığı ile yayınlanan haberde, “Milliyetçilerin bu seçimlerdeki güçlü performansı muhtemelen, özellikle ülkedeki Kürtler ve Suriyeli mülteciler söz konusu olduğunda, Türk hükümetinin politikasını önümüzdeki yıllarda daha da sağa çekecektir” ifadelerine yer verildi.

Son günlerde 'çok meşgul' olduğunu söyleyen Oğan, “Günler çok yoğun geçiyor. Son 3 ya da 4 günümü böyle üst düzey isimlerle müzakere ederek geçiriyorum” dedi. 14 Mayıs'ın ardından aralarında kabine üyelerinin ve muhalefet liderlerinin de bulunduğu birçok isimden telefon aldığını belirten Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ofisi ile de görüştüğünü dile getirdi.

Belli bir adayı desteklemesinin karşılığında yönetimden üst düzey bir görev talep edeceğini ifade eden Oğan, "Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecekken neden bakan olayım?" dedi.

“ERDOĞAN’IN ÇALIŞMA AHLAKINA HAYRANIM”

Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nu kıyaslayan Oğan, Erdoğan'ın çalışma ahlakına hayran olduğunu söyledi ancak karar almadan önce başkalarına yeteri kadar danışmamasını eleştirdi. Oğan, Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan kadar çalışkan olmadığını' ancak başkalarından da görüş aldığını belirtti.