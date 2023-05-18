Ekonomi

Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nin en büyük güneş enerjisi santralinin temelini attı

Başbakan Mesrur Barzani’nin katılımıyla Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın en büyük güneş enerjisi santralinin temel atma töreni gerçekleştirildi.
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kürdistan Mesrur Barzani güneş enerji elektrik santrali

ERBİL (K24)

Temel atma töreninde konuşan Başbakan Mesrur Barzani, “Proje, Kürdistan Bölgesi ve Irak genelindeki en büyük güneş enerjisi santrali olacak” dedi.

Erbil’in Minare köyü yakınlarında inşa edilen ve 25 megawatt üretim kapasitesine sahip olacak santralde çok sayıda güneş paneli bulunacak. Çevre dostu olan santral, ulusal enerji hattına bağlanacak.

100 milyon dolarlık bütçe ayrılan proje, 590 dönümlük arsa üzerinde bir yıl içinde tamamlanacak.

Kürdistan Bölgesi’nin enerji ihtiyacının yüzde 20-30’u güneş enerjisinden sağlanıyor. Hükümet, bu oranı daha da yukarı çıkarmak istiyor.

Kürdistan Bölgesi’nde iki güneş enerjisi santrali bulunuyor ve enerji üretim kapasiteleri 3 megawatt. Hükümet, Soran Bağımsız İdaresi’nde 235 milyar dinar bütçeyle 100 megawatt üretim kapasiteli bir elektrik santrali kurmayı planlıyor.

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