Soran'da 2 bin yıl öncesine ait mezar bulundu

SORAN (K24)

K24’e konuşan Soran Arkeoloji Birimi Direktörü Abdulwehab Süleyman, “Soran Bağımsız İdaresinde ilk kez böyle bir mezar bulunuyor” dedi.

Süleyman, söz konusu mezarın Hristiyanların gelişinin başlangıcına ve Aşkaniler egemenliğinin sonlarına ait olabileceğini söyledi.

Mezarın bulunduğu arazinin sahibi Osman isimli vatandaş, K24'e şunları söyledi:

“Bu mezarın yerini uzun zamandır biliyordum ve arkeoloji ekiplerinin çalışmaları başlayana kadar burada kalmıştım. İspanyol ekibi ve yardımcıları mezardaki parçaları birleştirmeye çalıştıkları sırada başka bir ipucu keşfetti.”

Bu arada K24’e konuşan Barcelona Üniversitesi’nden araştırmacı/arkeolog Alicia Gluetz, “Tarihi kaynaklara göre Aşkaniler 2 bin 500 yıl önce yaşadılar ve 475 yıl Ortadoğu'da hüküm sürdüler. Burası, Kürdistan’da ve özellikle Soran bölgesinde bulunan ilk Aşkaniler yerleşim yeridir” dedi.

İki ay önce de Soran Bağımsız İdaresine bağlı Diyana nahiyesinde içme suyu kazı çalışmaları sırasında İslam öncesi döneme ait tarihi kalıntılar bulunmuştu.

Söz konusu kalıntıların milattan önce 1200-3300 yıllarına kadar uzandığı belirtilmişti.