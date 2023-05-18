Politika

Numan Kurtulmuş: Yüzde 49.5 oldu kötü diyemeyiz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili "Yüzde 50 artı 1 olsaydı iyiydi de 49.5 oldu kötü diyemeyiz" dedi.
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
türkiye AK Parti Numan Kurtulmuş 14 Mayıs seçimleri

HABER MERKEZİ

İkinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş seçim sonuçlarını CNN Türk’te değerlendirdi.

“Yüzde 50 artı 1 olsaydı iyiydi de 49,5 oldu kötü diyemeyiz” diyen Numan Kurtulmuş, “Bu seçmenin iradesine haksızlık olur, saygısızlık olur. Siyasi hayatımız boyunca, “Sandıktan çıkan karar ne olursa olsun baş göz üstüne.” dedik. Onun üstüne bir tek söz söylemeyiz” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ TUR HEDEFİ

İlk turun kesin galibinin Erdoğan olduğunu belirten Kurtulmuş, “Ama ilk turu değerlendirmek gerekirse ilk turun kesin galibi, Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’dır. İlk turun kesin galibi Cumhur İttifakı’dır, AK Parti’dir. AK Parti de en yakın rakibinden 10 puandan fazla bir farkla öndedir” değerlendirmesinde bulundu.

Oy oranı konusunda bir hedefin olup olmadığı sorusuna Kurtulmuş, “Hedef 50 artı 1’dir ama ikinci turda öyle görünüyor ki siyasi analizler de onu gösteriyor, Cumhurbaşkanı’mız çok daha büyük bir oy farkıyla Cumhurbaşkanı seçilecek” diye yanıt verdi.

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