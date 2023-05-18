Başbakan: Hükümetin daha düşük bir maliyetle 24 saat elektrik sağlama programı var

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın en büyük güneş enerjisi santralinin temelini attı.

Erbil’in Minare köyü yakınlarında inşa edilen ve 25 megawatt üretim kapasitesine sahip olacak santralde çok sayıda güneş paneli bulunacak. Çevre dostu olan santral, ulusal enerji hattına bağlanacak.

100 milyon dolarlık bütçe ayrılan proje, 590 dönümlük arsa üzerinde bir yıl içinde tamamlanacak.

Projenin temel atma töreninde konuşan Başbakan, “Bugün Erbil'de saatte 25 megawatt elektrik üretme kapasitesine sahip ilk güneş enerjisi santralinin temelini attığımız için mutluyum. Umarım bu, pek çok projenin Kürdistan'ın tüm şehirlerinde hayata geçirilmesi için bir başlangıç olur” dedi.

“Temiz çevreci ve alternatif enerji kullanımına büyük önem vermeliyiz” diyen Başbakan, şöyle devam etti:

“Elektrik Bakanlığı'nın Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına daha iyi hizmet verebilmesi için bu sektörde reform yapmasına destek olduk. Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için elektrik sektörünün daha da geliştirilmesi gerekiyor. Bu konuda Elektrik Bakanlığı'nın ve özel sektörün yardımıyla, gelecekte vatandaşlara kesintisiz elektrik arzı için tüm çabayı göstermesi ve gerekli plan ve hazırlıkları yapması gerekmektedir. Bundan böyle elektriği iyileştirmek için büyük fırsatlarımız var ama aynı zamanda vatandaşlarımız da elektrik israfını önleyerek ve elektrik tüketimini azaltarak kendilerine ve hükümete yardımcı olmalıdır. Elektriğin aşırı kullanılmaması ve elektrik faturalarının düzenli olarak ödenmesi gerekmektedir. Bu şekilde hükümet daha kolay elektrik üretimi yapabilecektir.”

Hükümet ile vatandaşların birbirine yardımcı olması gerektiğini ifade eden Başbakan, şunları kaydetti:

"Geçmişte elektrik üretimini artırdığımız doğru ama şu ana kadar 24 saat elektriği gerektiği gibi veremedik. Bunun birçok sebebi var, sebeplerden biri de bu süre zarfında Kürdistan Bölgesi'nde yaşayanların sayısı arttı ve Kürdistan'ın ihtiyacını karşılayamaz hale geldi. Günlük yaşam için elektrik tüketimi arttı, böylece birbirimize yardımcı olabiliriz. Burada demek istediğim hem devlet vatandaşa daha fazla hizmet verebilir hem de vatandaşlarımız görevlerini yerine getirebilir, ikimize de düşen görevler var.

Hükümetin görevi vatandaşa daha iyi hizmet sunmaktır, faturaları ödeyerek, ortak sorumluluk ve görevi yerine getirmek vatandaşların görevidir. Tüm vatandaşlardan ricam bu hükümeti kendi hükümetleri olarak görmeleri ve kendilerini bu hükümetin birer parçası olarak görmeleri ve yönetime katılmalarıdır. Hükümet sizden farklı ve yabancı bir şey değildir, tam tersine sizindir, bir parçanız. Hükümetin tek görevi size hizmet sunmaktır, sizin göreviniz ise ülkenizi korumanız, birbirimize yardımcı olalım.”