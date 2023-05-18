Politika

Esad 12 yıl sonra Suudi Arabistan’da

32. Arap Birliği Zirvesi’ne katılması için Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 12 yılın ardından Suudi Arabistan’ı ziyaret etti.
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Beşar Esad
Beşar Esad
ortadoğu Beşar Esad Suriye Suudi Arabistan

HABER MERKEZİ

Suriye, 2011’de patlak veren iç savaşın ardından yeniden Arap Birliği’nde yer alacak.

Suudi Arabistan’ı 12 yılın ardından ziyaret eden Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, yarın Cidde kentinde düzenlenecek olan 32. Arap Birliği Zirvesi’ne katılacak.

Arap Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının 7 Mayıs’ta Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlediği toplantıda Suriye’nin birliğe dönmesi yönünde aldıkları kararın ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud, 10 Mayıs’ta Esad’ı zirveye davet etmişti.

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