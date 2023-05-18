Politika

BM Temsilcisi: Partiler halkın talepleri doğrultusunda adımlar atıyor

BM Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, Kürdistan Bölgesi’ndeki iktidar partilerinin seçimler konusunda halkın talepleri doğrultusunda adımlar attığını söyledi.
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Irak Jeanine Hennis Plasschaert BM ırak Kürdistan Bölgesi

ERBİL (K24)

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert, hazırladığı rapor BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısına sundu.

Başbakan Mesrur Barzani’nin Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile görüşmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Plasschaert, bu durumun Kürdistan Bölgesi için gerekli ve umut verici olduğunu söyledi.

BM Irak Temsilcisi, seçimlerin Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın belirlediği 18 Ekim 2023 tarihinde zamanında yapılması gerektiğini belirtti. 

Ana partilerin arasındaki anlaşmazlığın çözüldüğünü belirten Hennis-Plasschaert, bunun Kürdistan Bölgesi'ndeki durumun normalleşmesi ve seçimlerin sonucu için olumlu  bir adım olduğunu kaydetti.

Hennis-Plasschaert ayrıca, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) artık Kürdistan Bölgesi halkının istekleri doğrultusunda adımlar attığını ifade etti.

Erbil ile Bağdat'ın Kürdistan petrolünün ihracatı konusunda geçici anlaşmaya vardıklarını belirten BM Temsilcisi, Paris Mahkemesi'nin petrol ihracını durdurma kararı nedeniyle Irak'ın milyonlarca dolar zarara uğradığını söyledi.

Şengal ve Kürdistan idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerdeki duruma değinen Hennis-Plasschaert, Şengal Anlaşması’nın şu ana kadar uygulanmadığına dair endişelerinin olduğuna dikkat çekerek, Şengal'de bazı tarafların anlaşmanın uygulanmasına engel oluşturduğunu söyledi.

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