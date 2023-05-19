Genel

Diyarbakır’da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı: 9 yaralı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir otomobil park halindeki 2 araca çarptı. Yaşanan kazada 7’si çocuk 9 kişi yaralandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Diyarbakır Kayapınar kaza

HABER MERKEZİ

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde içerisinde 10 kişinin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki otomobile çarptı.

Kazada otomobilde bulunan 7’si çocuk 9 kişi hafif şekilde yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar, yaralıların araçtan çıkmalarına yardımcı olarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Oay yerine çok sayıda ambulans ve trafik polisi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri ambulansta yapıldıktan sonra kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (Kaynak: İHA)

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv