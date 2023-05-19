Politika

Akşener’den ‘Sahada Kılıçdaroğlu için çalışın’ talimatı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti yönetimi ve yeni seçilen milletvekillerine sahaya inerek Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi için çalışmaları talimatını verdi.
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türkiye İYİ Parti Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Seçim

HABER MERKEZİ

Milliyet'in haberine göre Akşener, Başkanlık Divanı ve kurmaylarıyla seçim sonuçlarını mercek altına aldı.

Cumhurbaşkanı yarışında henüz her şeyin bitmediği belirtilerek, ikinci tur için atılacak adımlar değerlendirildi.

Toplantıda sandığa gitmeyen 8,8 milyon seçmen başta olmak üzere ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’a verilen oylar ve geçersiz oyların da içinde olduğu yaklaşık 14 milyon oyun yoğunlaştığı yerlerin izinin sürülerek tespit edilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı.

İkinci turda iplerin sıkı tutulmasını isteyen Akşener, parti yönetimi ve yeni seçilen milletvekillerine sahaya inerek Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi için çalışmaları talimatını verdi.

Sandık sayımı ve veri girişinde sonucu etkileyecek usulsüz girişimlerle 3 bin civarındaki sandık için itirazda bulunulduğu bilgisi paylaşılan Başkanlık Divanı’nda, sıkıntılı yerlerin başında Isparta’nın geldiği söylendi.

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