Genel

Güney Pasifik’te 7,8 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi

Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu üyelerinden Yeni Kaledonya'nın Loyalty Adaları'nın güneydoğusunda 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve tsunami uyarısı verdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Güney Pasifik Deprem tsunami uyarısı

HABER MERKEZİ

ABD tsunami uyarı sistemi, Vanuatu'da bir metre; Fiji, Yeni Kaledonya ve Kiribati'de ise 0,3 metre uzunluğunda dalgalar görülebileceğini ifade etti. 

Yeni Zelanda'nın sivil savunma ajansı, ülkenin kıyısal bölgelerinde alışılmışın dışında akımlar görmeyi beklediklerini bildirdi. 

Papua Yeni Gine, Guam ve diğer Pasifik adalarında da daha küçük dalgalar görülebileceği bildirildi. 

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Yeni Kaledonya yakınlarındaki 7,8 büyüklüğündeki depremin yerin 38 kilometre derininde meydana geldiğini belirtti.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv