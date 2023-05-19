Güney Pasifik’te 7,8 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi

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ABD tsunami uyarı sistemi, Vanuatu'da bir metre; Fiji, Yeni Kaledonya ve Kiribati'de ise 0,3 metre uzunluğunda dalgalar görülebileceğini ifade etti.

Yeni Zelanda'nın sivil savunma ajansı, ülkenin kıyısal bölgelerinde alışılmışın dışında akımlar görmeyi beklediklerini bildirdi.

Papua Yeni Gine, Guam ve diğer Pasifik adalarında da daha küçük dalgalar görülebileceği bildirildi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Yeni Kaledonya yakınlarındaki 7,8 büyüklüğündeki depremin yerin 38 kilometre derininde meydana geldiğini belirtti.