Jina Emini protestoları: İran 3 kişiyi idam etti

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İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan haber ajansının aktardığına göre, İsfahan'ın Hane Mahallesi'nde güvenlik güçlerine yönelik saldırının failleri oldukları iddiasıyla idama mahkum edilen Salih Mirhaşimi, Mecid Kazımi ve Said Yakubi'nin idam cezaları infaz edildi.

“DEVLETE KARŞI SAVAŞ AÇMA” SUÇLAMASI

İsfahan'da üç güvenlik görevlisinin öldürüldüğü olayda suçlu bulunarak 'devlete karşı savaş açmak' suçundan idama mahkum edilen Mirhaşimi, Kazımi ve Yakubi'nin ülkede 'terör örgütü' kabul edilen “Halkın Mücahitleri Örgütü” ile bağlantılı oldukları iddia edildi.

YARGITAY 10 MAYIS'TA İDAM CEZALARINI ONAMIŞTI

Jina Emini protestoları sırasında Kasım 2022'de İsfahan kentinin Hane Mahallesi'nde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda Muhsin Hamidi, Muhammed Kerimi ve Muhsin Çeragi adlı güvenlik görevlileri hayatını kaybetmişti.

Saldırının faili olarak yakalanan Salih Mirhaşimi, Mecid Kazımi ve Said Yakubi, ocak ayında yargılandıkları mahkemede İran Ceza Kanunu'ndaki en ağır suçlardan sayılan 'muharebe' suçundan idama mahkum edilmişti. Sanıklar, mahkemenin kararına itiraz için Yargıtay'a başvurmuştu. Yargıtay ise 10 Mayıs'ta mahkumiyet kararlarını onamıştı.

NE OLMUŞTU?

Başkent Tahran'da 13 Eylül 2022'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sona hayatını kaybeden 22 yaşındaki Doğu Kürdistanlı (Rojhilat) Emini’nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı. Gösteriler sırasında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Ülkede yaklaşık 4 ay devam eden gösterilerle bağlantılı şu ana kadar 10'dan fazla kişi idama mahkum edilirken, son idamlarla toplam yedi kişinin cezası infaz edildi. İdam cezalarının bir kısmı ise Yargıtay tarafından bozuldu.

İran Ceza Kanunu'na göre, 'yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak (ifsad fi'l arz)' ve 'devlete karşı savaş açmak (muharebe)' gibi suçlarla itham edilenler idam istemiyle yargılanıyor ve genellikle haklarında idam kararları veriliyor.