Erdoğan’dan 'Biden' sorusuna yanıt: Böyle diktatör mü olur?

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turu öncesi Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, CNN International'dan Becky Anderson'ın sorularını yanıtladı.

Becky Anderson, Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden'a atıfla söylediği "Biden, Erdoğan’ı devirin emri verdi" sözlerini hatırlatarak "Biden'ın sizi devirmek istediğine gerçekten inanıyor musunuz?" diye sordu. Erdoğan, bu soruya verdiği yanıtta, "Bir seçimi ilk turda bitirmek yerine ikinci tura kalan bir kişi nasıl diktatör olabilir?" ifadelerini kullandı.

Anderson'ın "Seçilmeniz durumunda Biden yönetimi ile çalışacak mısınız ve çalışabilir misiniz?" sorusuna da yanıt veren Erdoğan, "Onda hiç şüphe yok. Biden ile çalışırım. Eğer Biden giderse, yerine gelecek kim olursa olsun onunla da çalışırım" dedi.

“BATI, RUSYA'YA KARŞI DENGELİ BİR YAKLAŞIM SERGİLEMEDİ”

Batı'nın Ukrayna savaşı bağlamında Rusya'ya yönelik yaklaşımı ile hemfikir olmadığı yönündeki ifadeleri de sorulan Erdoğan, Ukrayna'ya yapılan askeri yardımı mı 'provokasyon' olarak değerlendirdiği sorusuna, "Batı, dengeli bir yaklaşım sergilememiştir. Rusya gibi bir ülkeye karşı dengeli bir yaklaşım sergilemelisiniz. Örneğin, tahıl koridoru girişimi... Biz burada sadece Batı'nın çıkarlarını ve ihtiyaçlarını değil, Afrika ülkelerinin çıkarlarını ve ihtiyaçlarını da düşündük" yanıtını verdi.

“PUTİN İLE ÖZEL İLİŞKİMİZ SAYESİNDE MÜMKÜN OLDU”

Rusya-Türkiye ilişkilerine de değinen Erdoğan, "Batı'nın yaptığı gibi Rusya'ya yaptırım uygulayacak noktada değiliz. Batı'nın yaptırımları bizi bağlamıyor. Biz güçlü bir ülkeyiz ve Rusya ile olumlu bir ilişkimiz var. Rusya ve Türkiye'nin mümkün olan her alanda birbirine ihtiyacı var" dedi.

Tahıl koridoru Anlaşması’nın iki ay daha uzatılmasına da değinen Erdoğan, "Bu, Putin ile özel ilişkimiz sayesinde mümkün oldu" açıklamasında bulundu

“FAİZ İNDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Erdoğan, CNN'e verdiği mülakatta, 'enflasyonu düşürmek için politika faizini düşürme' politikasına devam edileceğini de açıkladı. Erdoğan, "Lütfen beni seçimlerden sonra izleyin; enflasyonun faizle birlikte düşeceğini göreceksiniz" dedi. 'Bunun ekonomi politikalarında değişiklik olmayacağı anlamına mı geldiği' sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Kesinlikle" ifadelerini kullandı.