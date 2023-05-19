Erdoğan, Sinan Oğan'la bir araya geldi

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı dayı olan Sinan Oğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Bugün Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı kabul edeceği belirtilmişti.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmüştü.

1,5 saatlik görüşmenin ardından iki lider açıklama yapmış Türkiye'nin demokrasiye, dayanışmaya ve sorunları aşmaya ihtiyacı olduğunu ifade etmişti.