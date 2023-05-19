Politika

Erdoğan, Sinan Oğan'la bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Recep Tayyip Erdoğan Sinan Oğan

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı dayı olan Sinan Oğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Bugün Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı kabul edeceği belirtilmişti.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmüştü.

1,5 saatlik görüşmenin ardından iki lider açıklama yapmış Türkiye'nin demokrasiye, dayanışmaya ve sorunları aşmaya ihtiyacı olduğunu ifade etmişti.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv