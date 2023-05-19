Erdoğan Sinan Oğan'la bir araya gelecek

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sinan Oğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geleceği bildirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı kabul edecek.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmüştü.

1,5 saatlik görüşmenin ardından iki lider açıklama yapmış Türkiye'nin demokrasiye, dayanışmaya ve sorunları aşmaya ihtiyacı olduğunu ifade etmişti.