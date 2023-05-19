Altan Tan’dan Saadet Partisi’nin videosuna tepki: Kınıyorum

HABER MERKEZİ

Saadet Partisi, dün akşam Twitter hesabından Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için “Karar ver” notuyla yeni bir kampanya videosu yayınladı.

Söz konusu videoda Erdoğan'ın görüştüğü siyasetçiler yer alıyor. Videoda Başkan Mesud Barzani ve sanatçı Şivan Perwer’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çözüm sürecindeki görüntüleri de yer alıyor.

Bu görüntülere ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yapan ve önceki dönem Saadet Partisi’nde milletvekili adayı olan Altan Tan paylaşılan videoya tepki gösterdi.

Saadet Partisi’nin videosunu alıntılayan Kürt siyasetçi tepkisini şöyle dile getirdi:

“Saadet Partisi 2. tur için Erdoğan'a karşı kısa bir video yayınlamış. Erdoğan'ı eleştirirken Çözüm Süreci, Barzani ve Şivan'ı da hedefe koymuş. Çok yazık, kınıyorum.”

Öte yandan çok sayıda Kürt sosyal medyada Saadet Partisi’nin videosunu eleştirdi.

Eski Refah Partisi ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın “Erdoğan’a gelince” sözleriyle başlayan videoda ayrıca Erdoğan’ın eski ABD Başkanı George Bush, Donald Trump ve şu anki ABD Başkanı Joe Biden, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Fetullah Gülen ve George Soros ile çekilmiş fotoğrafları da yer alıyor.

Video, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na evet mührü basılmasıyla sona eriyor.