Bin Selman: Ukrayna için arabuluculuğa hazırız, Esad'ın zirveye katılımından memnunuz

HABER MERKEZİ

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenen 32. Arap Birliği zirvesi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 2010'dan beri ilk kez katılımı ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in onur konuğu olarak ağırlanmasıyla başladı.

Zirveye gelen diğer liderler gibi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı da girişte karşılayıp tokalaşan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Arap Birliği Dönem Başkanlığını Cezayir'den devralmasının ardından, 'Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönüşünü memnuniyetle karşıladığını, bunun Suriye'deki krizi sona erdirmenin yolunu açmasını umduğunu' dile getirdi.

'Suudi krallığının bölgenin çatışma sahasına dönüştürülmesine izin vermeyeceğini' vurgulayan Bin Selman, Filistin davasının Arapların 'temel davası' olmaya devam ettiğini söyledi.

Sudan'ın çatışan taraflar arasında geçen hafta varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirtirken krizi sona erdirmek için diyaloga duyulan ihtiyaca dikkat çeken Veliaht Prens, "Cidde Görüşmelerinin Sudan'da etkili bir ateşkes sağlanmasına yardımcı olacağını umuyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i 'onur konuğu' olarak ağırladıklarına dikkat çeken Bin Selman, 'Suudi krallığının Ukrayna'da çözüm için uluslararası çabaları desteklediğini ve Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu' yineleyerek ekledi:

"Ukrayna'daki çatışmanın barışçı şekilde çözülmesi çok önemli."

İlk kez Suudi Arabistan'ı ziyaret edip Arap Birliği zirvesinde boy gösteren Zelenskiy ise Arap ülkelerine hitabında, 'Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sona erdirme amaçlı barış girişimi' diye söz ettiği formülünü desteklemelerini istedi.

Zirvedeki her heyete 10 maddelik barış planının metnini ulaştıracağını söyleyen Ukrayna lideri, Arap ülkelerini 'aracı olmadan doğrudan Kiev ile çalışmaya' çağırdı.

Bazı Arap liderlerini 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin dehşetini görmezden gelmekle' suçlayan Zelenskiy, "Maalesef bu kafeslere, hukuksuz ilhaklara dünyada ve burada, aranızda göz yumanlar var" diyerek Arap liderlerini ihtilafa 'dürüst şekilde bakmaya' çağırdı.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a Ukrayna'nın 'toprak bütünlüğünü' desteklediği için teşekkür eden Ukrayna lideri, 'insanları Rus hapishanesinin kafeslerinden kurtarmak için' birlik çağrısında bulundu.

2014'te referandum kararıyla Rusya'ya bağlanan Kırım'a saldırma ve Ukrayna'ya geri katma planları bulunan Zelenskiy, "Rus işgalinden ilk zarar gören Kırım'dı ve bugüne dek işgal altındaki Kırım'da zulme uğrayanların çoğu Müslüman" iddiasını da ortaya attı.

Rusya'nın Ukrayna özel harekatından beri ilk kez Ortadoğu'ya giden Zelenskiy'in ağırlanmasıyla ilgili AFP'ye konuşan Arap Birliği'nin bir yetkilisi, davetin Birlik'ten değil, Suudi Arabistan'dan geldiğini söyledi.

ESAD’IN KONUŞMASI

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da zirveye hitabında "Umarım bu, aramızda dayanışma, bölgemizde barış, savaş ve yıkım yerine kalkınma ve refah için Arap eyleminin yeni bir aşamasının başlangıcı olur" temennisinde bulundu.

Esad, zirvenin, 'Arap ülkelerinin dış müdahalelere karşı koyarak iç işlerini kendilerinin yeniden düzenlemesi için tarihi fırsat' sunduğuna dikkat çekerek şu mesajları verdi:

"Bugün ilkelerden, ahlaktan, dostlardan ve ortaklardan yoksun Batı hegemonyasının bir sonucu olarak, çok kutuplu bir dünyada kendini gösteren uluslararası durumu değiştirme fırsatıyla karşı karşıyayız. Bugün şekillenmekte olan bu dünyanın aktif bir parçası olmak için, zirve öncesinde yaşanan uzlaşmalardan bugüne kadar gelen olumlu havaya yatırım yaparak, en az dış müdahaleyle işlerimizi yeniden düzenlemek için tarihi fırsatı kaçırmayalım.

Libya’dan Suriye’ye, Yemen’den Sudan’a, oradan da farklı coğrafyalara dek her gün bizi ilgilendiren meselelere gelince, semptomları tedavi ederek hastalıkları tedavi edemeyiz. Tüm bu sorunlar, daha önce ele alınmamış daha büyük başlıkların sonuçlarıdır. Bazıları hakkında konuşmaya gelince, son 10 yılda Arap sahnesinde ortaya çıkan çatlakları ele almak gerekiyor. Ve Birlik'in yaraları saran değil, yaraları iyileştiren rolünü yeniden kazanması ve en önemlisi de iç meseleleri halkına bırakması lazım. Ülkeler kendi işlerini kendileri yönetebiliyor ve bize düşen, sadece onların ülkelerine dış müdahaleyi engellemek ve talep edildiğinde onlara özel olarak yardımcı olmak."

Suudi Kralı Seman'a 'oynadığı büyük rol ve uzlaşma yolunda gösterdiği yoğun çabalar için', zirveye katılan heyetlerin başkanlarına 'Suriye’ye olan derin sevgilerini ifade ettikleri için' teşekkür eden Esad, "Araplığın kalbi Suriye’dir ve Suriye Araplığın kalbindedir" dedi.