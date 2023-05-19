Politika

Dpa: Sinan Oğan, kararını haftaya açıklayacak

Alman haber ajansı dpa, Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda hangi adayı destekleyeceğini önümüzdeki hafta açıklayacağını yazdı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Sinan Oğan
Sinan Oğan
türkiye Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan

HABER MERKEZİ

Alman Haber Ajansı'na (dpa) konuşan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın sözcüsü, seçimlerin ilk turunda elenen Oğan'ın ikinci turda hangi adayı destekleyeceğini gelecek hafta açıklayacağını açıkladı.

Berliner Zeitung gazetesinin dpa'dan aktardığına göre, Oğan'ın sözcüsü, 28 Mayıs'ta ikinci turu yapılacak seçimler öncesinde kararın gelecek hafta kamuoyuna duyurulacağını söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. Toplantı, basına kapalı gerçekleşti.

Öte yandan, Oğan'ın bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir araya gelmesi bekleniyordu; ancak bu görüşme henüz gerçekleşmedi.

Öte yandan, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52, Kemal Kılıçdaroğlu 44.88, Sinan Oğan 5.17, Muharrem İnce ise 0.43 oranında oy aldı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv