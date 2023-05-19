Politika

Zelenskiy, Sudani’yi Ukrayna’ya davet etti

Sudani ile Zelenskiy’nin Arap Birliği Zirvesinin oturum aralarında görüştüğü bildirildi.
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ortadoğu Volodimir Zelenskiy  Muhammed Şiya es-Sudani Ukrayna Cidde

HABER MERKEZİ

Arap Birliği Zirvesine katılmak üzere Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde bulunan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Irak Başbakanı Sudani’nin ofisinden yapılan açıklamada, Sudani ile Zelenskiy’nin Arap Birliği Zirvesinin oturum aralarında görüştüğü bildirildi.

Sudani ile Zelenskiy’nin Bağdat ile Kiev arasındaki ilişkileri geliştirmeyi görüştüğü belirtildi.

Irak Başbakanı’nın Ukrayna'da barışçıl bir çözüme ulaşmak için diplomatik araçlara güvenme ve diyaloğa fırsat verme gereğini vurguladığı ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı da, ülkesinin Irak ile çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirme ve güçlendirme arzusunu yineleyerek, Sudani’yi Ukrayna'yı ziyaret etmeye davet etti.

Zelenskiy, Irak'ın bölgedeki rolünün yanı sıra Bağdat’ın güvenlik ve istikrarı destekleme çabalarına övgüde bulundu.

 

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