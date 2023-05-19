Politika

Lavrov: Rusya’da İslam benzeri görülmemiş bir yükseliş yaşıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’da İslam’ın Rönesans ve benzeri görülmemiş bir yükseliş yaşadığını söyledi.
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dünya Sergey Lavrov Rusya İslam Rönesans

HABER MERKEZİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’da İslam’ın Rönesans yaşadığını, diğer dinlerle uyum içinde yaşadığını, Rusya Müslümanlarının diğer Rusya sakinleriyle omuz omuza ülkenin güvenliğini korumaya devam ettiğini ifade etti.

Lavrov, ‘İslam Alemine Giden Yol’ adlı belgesel için verdiği demeçte, “Rusya’da İslam bir Rönesans ve benzeri görülmemiş bir yükseliş yaşıyor, diğer geleneksel dinlerle uyum içinde yaşıyor. Ortak çalışmamız, ülke içinde ve uluslararası düzeyde elde edilen medeniyetler arası ve dinler arası ilişkilerle ilgili konularda geniş bir değerlendirme örtüşmesini ortaya çıkardı. Manevi ve ahlaki değerleri destekleme, İslamofobi, Hristiyanofobi ve diğer dini hoşgörüsüzlük biçimlerini reddetme konusunda aynı saftayız” ifadelerini kullandı.

Bakan, Rusyalı Müslümanların ülkenin siyasi, ekonomik, kültürel ve manevi yaşamına tam katıldığı, diğer Rusya vatandaşlarıyla omuz omuza cesurca ve özverili biçimde Rusya’nın güvenliğini savundukları gerçeğinin İslam aleminde geniş kabul gördüğünü kaydetti.

Lavrov, “Bu özellikle şimdi, özel askeri harekat sırasında kendini belirgin bir şekilde gösteriyor” diye ekledi.

 

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