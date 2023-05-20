Savcı Sayan kalp krizi geçirdi

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Eski Ağrı Belediye Başkanı ve AK Parti İzmir 1. bölge 6. sıra adayı Savcı Sayan, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı.

Savcı Sayan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sayan'ın hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin sürdü bildirildi.

Açıklamada, "2. Tur seçim çalışmalarına İzmir’de devam eden Sayın Savcı Sayan, Aydın kanaat önderleri ile görüşmek üzere ilimize giderken yolda kalp krizi geçirmiş olup, acilen hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Savcı beyin tedavisi devam etmektedir. Sevenlerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.