111 yaşındaki vatandaş minibüs çarpması sonucu yaşamını yitirdi

SÜLEYMANİYE (K24)

Germiyan Polis Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre dün öğleden sonra Kelar Çarşısı’nda Leyla Kasım Okulu yakınlarında Ali Sayr İrbare isimli 1912 doğumlu vatandaşa minibüs çarptı.

Kazada ağır yaralanan İrbare, Şehit Hejar Hastanesi’ne kaldırıldı ardından Süleymaniye Hastanesi’ne sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, minibüs şoförü tutuklandı.

32 yıl önce Doğu Kürdistan’dan Kelar’a çalışmak için gelen Ali Sayr İrbare’nin buraya temelli yerleştiği ve 62 yıldır terzilik yaptığı öğrenildi.