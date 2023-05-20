Ezidxan Güçleri Komutanı: BM, Şengal Anlaşması’nın uygulanmasında ciddi davranmıyor

ERBİL (K24)

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, Uluslararası Güvenlik Konseyi’nin toplantısında Şengal’in durumunu dile getirerek, bölgedeki farklı grupların Şengal Anlaşması’nın uygulanmasının önünde engel teşkil ettiğini söylemişti.

Jeanine Hennis-Plasschaert, Şengal’e istikrarlı ve güvenli bir yönetimin geri verilmesi gerektiğini dile getirmişti.

K24 yayınına bağlanan Ezidxan Güçleri Komutanı Haydar Şeşo, Şengal Anlaşması’nın uygulanmasına ve Hennis-Plasschaert’in açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şengal Anlaşması’nın uygulanmasının Hennis-Plasschaert’in bahsettiği kadar zor olmadığını dile getiren Haydar Şeşo, BM’nin bu konuda ciddi davranmadığını ve taraflara gerektiği kadar baskı yapmadığını belirtti.

Şeşo, “Irak hükümeti Şengal'deki mevcut durumdan faydalanıyor ve hükümet için durumun böyle olması iyi. Irak hükümetinin kararı Irak Başbakanı ile Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı’nın elinde değil, karar bazı siyasetçilerin elinde. Herkes biliyor ki Şengal Anlaşması’nın uygulanması onların çıkarına değil” dedi.

Ezidxan Güçleri Komutanı ayrıca Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Hennis-Plasschaert aracılığıyla Irak hükümetine daha fazla baskı yapması gerektiğini vurguladı.

Haydar Şeşo, Binlerce Ezidi Kürt’ün yerlerinden edildiğini ve kamplarda yaşamaya mecbur kaldığını da anımsattı.

Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümetleri 9 Ekim 2020’de Şengal Anlaşmasını imzalamıştı.

Anlaşmaya göre, silahlı grupların kentten çıkarılması, göçzedelerin evlerine dönmesi, ilçeye yeni bir yönetimin seçilmesi ve yerel güvenlik gücünün kurulması öngörülüyor.