Türkiye başkonsolosu: Seçim sonuçları Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilerimizi etkilemez

ERBİL (K24)

Türkiye’de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi bugün başladı.

Başkent Erbil’de de Türkiye vatandaşları sabah saatlerinden itibaren oy kullanmak için konsolosluğa gitti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut, tüm hazırlıkların yapıldığını belirterek, oy kullanma işleminin sorunsuz bir şekilde huzur ortamında sürdüğünü ifade etti.

Seçim sonuçlarının Ankara-Erbil ilişkilerine etkisiyle ilgili Yakut, “Sonuç ne olursa olsun iki taraf arasındaki ilişkileri etkilemeyecektir. Bölge’yle güçlü tarihi, insani ve ticari ilişkilerimiz var. Her alanda ilişkilerimiz iyi ve devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs’ta yapılan ilk tur seçim öncesi Irak genelinde 5 bin 738 seçmenin oy kullanma hakkının olduğunu açıklamıştı.