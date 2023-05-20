Politika

Başbakan: Başkan Barzani ve Kürdistan Peşmergelerini kutluyorum

Başbakan Mesrur Barzani, Başkan Barzani’nin Peşmerge saflarına katılışının 61’inci yıldönümünü kutladı.
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kürdistan Mesrur Barzani Mesud Barzani

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani yayımladığı mesajda, “Sayın Başkan Barzani bugün, 61 yıldır Kürdistan kurtuluş ve özgürlük yolunda Peşmerge’dir. Zat-ı alilerini ve Kürdistan Peşmergelerini kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Başbakan mesajının devamında, “Bugünde, yüce Allah’tan kendisine uzun ömürler dilerken, bizlerin de Sayın Başkan’ın güvenine layık olmasını diliyorum” dedi.

20 Mayıs 1962’de Peşmerge saflarına katılan Başkan Barzani, Eylül Devrimi’nde yer alan en genç Peşmerge oldu. Başkan Barzani Peşmergelik yaşamına; öncü roller, kazanımlar, tarihi bir destan ve Kürdistan’ın adını dünyaya duyurmak gibi başarılar sığdırdı.

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