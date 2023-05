AK Partili Ensarioğlu: Sinan Oğan seçimi belirlemede etkili değil

HABER MERKEZİ

AK Partili Galip Ensarioğlu, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin muhalefetin yeni söylemini ve Kürtlere karşı tutumunu değerlendirdi.

K24’e konuşan AK Partili Ensarioğlu, Millet İttifakı’nın HDP’nin oylarını almak için Kürtlere her türlü sinyali verdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Muhalefet kazanmak için her türlü ilkeden, her şeyden vazgeçmiş durumda. Tek bir hedefleri; nasıl olursa olsun, ne istenirse verecekler, ne deseler kabul edecekler. Bunlar içeride ve dışarıda ne kadar ihanet çevreleri varsa herkesten destek alıyorlar. Onlar isteğdiği oyunu çevirsinler, bir ırkçı oluyorlar, bir Sinan Oğan’ın oylarını alacaklar diye sığınmacılara düşman olabiliyorlar. HDP’nin oylarını almak için Kürtlere her türlü sinyali verebiliyorlar. Milliyetçi oylara ayrı bir sinyal veriyorlar. Yani her tarafa sinyal vermiş vaziyetteler. Ama bizim bir ilkemiz var, bir amacımız var. Biz millete güveniyoruz, biz sadece milletin desteğini alıyoruz ve ilkelerimizden taviz vermeden bunu yapıyoruz. Kazanan da biz olacağız. Bunların tümü bir araya gelse milletimiz bize yeterli. Biz bu konuda rahatız milletin feraseti uluslararası güçlerinin de ihanet çevrelerinin de her tülü oyununu bozar, memleketine milletine sahip çıkar. Millet, ülkesine hizmet eden anlayışa sahip çıkar.”

SİNAN OĞAN ETKİLİ Mİ?

Sinan Oğan’ın seçimin ikinci turunda belirleyici olup olmayacağı sorusuna Ensarioğlu şöyle yanıt verdi:

“Hayır, millet belirleyecek, Sinan Oğan değil. Sinan Oğan, kendisine verilen oyları istediği yere götüremez. Onların içerisinde Muharrem İnce’nin oyları var. Sinan Oğan, seçimi belirlemede etkili değil. O yüzden kazanma adına onların her türlü absürt talepleri için ilkelerimizden taviz verip kabul edecek değiliz, kirli pazarlıkların içine girmeyiz. Milletimizi satmayız, milletin menfaatini satmayız. Zaten millet kendinden olana oy verir.”

Millet İttifakı bileşenlerinden Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için “Karar ver” notuyla paylaştığı videoda Erdoğan’ın Başkan Mesud Barzani ile olan fotoğraflarını paylaşarak hedef göstermesini de eleştiren Ensarioğlu, “Kendilerine dediler ki 'Siz HDP ile fazla görüntü verdiğiniz için milliyetçiler size oy vermedi.' Bu fotoğrafı paylaşarak 'Ne kadar milliyetçilerin oylarını çekerim' hesabını yapmak istediler. Onlar ne yapıyorsa gayri samimi bir şekilde seçimlere yönelik yapıyorlar” şeklinde konuştu.