Politika

Rusya’dan F-16 tepkisi: Büyük risk alırlar

ABD’nin Ukrayna’ya F-16 savaş uçakları verilmesine onay vermesi ve Ukraynalı pilotlara eğitim verilmesi kararına Rusya sert tepki gösterdi.
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dünya Rusya ABD Ukrayna F-16

HABER MERKEZİ

ABD yönetimi tarafından yapılan son açıklamada, Washington’un batılı müttefik ülkelerin Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı vermesine onay verdiği söz konusu bilgilendirmeyi Başkan Joe Biden’ın G7 zirvesinde yaptığı belirtildi.

Konuyla ilgili bir soruya yanıt veren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, “Batılı ülkelerin halen daha tansiyonu arttırma yönünde adımlar attığını görüyoruz. Bu kendileri açısında son derece büyük riskler içeriyor” dedi.

Grushko, Rusya’nın olası tüm durumları dikkate aldığını ve hedeflerine ulaşabilmek için her türlü imkan ve araca sahip olduğunu söyledi.

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