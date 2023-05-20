Akşener: Kılıçdaroğlu’na görüşme yapma konusunda tam yetki verdik

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İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Meral Akşener, 14 Mayıs seçimlerinden sonra ilk defa konuştu.

“81 ildeki tüm teşkilatlarımız eki ve yeni vekillerimiz çarşambadan itibaren saha çalışmalarına başladılar” diyen Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kılıçdaroğlu’nun 13. cumhurbaşkanı olarak seçilmesi için hepimiz en şiddetli şekilde, elimize gelenin sonuna kadar çalışacağım. Ben de bu süreç içerisinde Erdoğan’dan yana oy kullanmayanlarla görüşmeler gerçekleştireceğim. İstanbul’da yoğun saha çalışması olacak. Ben de İstanbul’a geleceğim yarın. Önce görünür bir şekilde ardından hemşeri dernekleri, ardından ev toplantıları, kapı zili çalmak olmak üzere mikro bazda çalışma yapacağım.”

Akşener, “Meclisin cumhur ittifakı tarafından alınması, millet ittifakının mutlaka kazanması gerektiğini ortaya koyan seçim oldu. Erdoğan’ın kazanması halinde hem meclis hem ucube sistemin seçtirdiği cumhurbaşkanlığın iktidarda olması bir daha Türkiye’de tartışılamaz hale gelir. Dolayısıyla buna mani olmalıyız. Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi lazım ki denge denetleme mekanizması kurulsun” dedi.

“Kılıçdaroğlu’na oy vermeyip Erdoğan’a da oy vermeyen, geçersiz oy atan seçmene sesleniyorum” diyen İYİ Parti lideri, sözlerine şöyle devam etti:

“Sizlere sadece kendiniz değil, özellikle İYİ Partililer dostlarınız, akrabalarınız büyük bir çabayla sandığa götürüp Kılıçdaroğlu’na oy verdireceksiniz. Kılıçdaroğlu’na Sinan Oğan ve Muharrem İnce dahil görüşme yapma ve karar vermesi konusunda tam yetki verdik.”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın anayasaya değişikliğiyle ilgili “Cumhur ittifakıyla çalışabiliriz” ifadelerinin sorulması üzerine Akşener, “Ne söylediğin değil ne zaman söylediğin önemli. Miting olmayacak. Tek tek ikna edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“YA NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE DİYENLERDEN RAHATSIZLARI SEÇECEKSİNİZ, YA DA VARLIĞIM TÜRK VARLIĞINA ARMAĞAN OLSUN DİYENLERİ SEÇECEKSİNİZ”

Akşener, “Referanduma dönmesi gereken bir seçim” şeklinde konuştu.

Akşener, “Ya; dün olduğu gibi milli bayramlarda Atatürk'ümüzün adını bile anmamak için her şeyi yapanları seçeceksiniz ya da her milli bayramı Atatürk'ümüzün adıyla, iziyle kutlayanları seçeceksiniz. Ya ne mutlu Türküm demekten rahatsız, cumhuriyet değerlerimize gıcık olanları seçeceksiniz ya da varlığım Türk varlığına armağan olsun diye ant içenleri seçeceksiniz” diyerek, şöyle devam etti:

“Ya 2019'da PKK'ya, 2023'te Hizbullah'a sırtını dayayanları seçeceksiniz ya da ülkemizde terörün gölgesini bile barındırmayacak olanları seçeceksiniz. Ya gücünü mafyalardan alanlardan ya da gücünü yalnızca milletin iradesinden alanları seçeceksiniz. Ya ensar diye diye ülkemizi yol geçen hanına döndüren, vatandaşlığımızı pazarlayanları seçeceksiniz; ya da hududumuzu namus, nüfus cüzdanımızı tapu bilenleri seçeceksiniz. Ya Suriyelileri gönderemeyiz diyenleri seçeceksiniz ya da tüm oyunları bozarak, Avrupa'nın göçmen hendeği olmayı reddedenleri, sığınmacıları ülkelerine gönderecekleri seçeceksiniz.”