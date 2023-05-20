G7’den İran'a Rusya'yı desteklemeye son verme çağrısı

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Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nde liderler, yayınladıkları ortak bildiride İran'a Ukrayna savaşında Rusya'yı desteklemeye son verme çağrısı yaptı.

Bildiride, “İran, Ukrayna ihtilafında Rusya’yı desteklemeye son vermeli. İran'a özellikle silahlı insansız hava araçlarının tedarikini durdurması çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Batılı ülkeler, İran'ın Rusya'ya Ukrayna'da yürüttüğü özel askeri operasyon için insansız hava araçları tedarik ettiğini iddia ediyor. Moskova ve Tahran bu tür suçlamaları reddediyor.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan daha önce, Tahran'ın Rusya’ya insansız hava araçlarını Ukrayna'ya karşı savaş başlamadan birkaç ay önce tedarik ettiğini ifade etmişti.