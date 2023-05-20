Hakkari'de askeri araç devrildi: 9 yaralı

HABER MERKEZİ

Hakkari-Van karayolunda askeri zırhlı aracın Zap suyuna uçması sonucu 9 asker hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, Hakkari-Van karayolunun 30 kilometre mesafesindeki Erziki köprüsünde meydana geldi.

Van'dan Hakkari istikametine gelmekte olan Kirpi adı veriler askeri zırhı araç yağışlarda dolayı yolun kaygan olmasından dolayı Zap suyuna uçtu. Köylülerin durumu fark etmesi üzerine hemen olay yerine hareket ettiler.

Jandarma ekipleri ve köylülerin yardımı ile zırhlı araçta buluna askerler iş makinesinin kepçesiyle tek tek araçtan çıkartıldı.

Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (Kaynak: İHA)